GIORNATA INTERNAZIONALE Contro l'uso dei bambini soldato: il Messaggio degli Esteri e della Fondazione Arbia

È il 2002 quando entra in vigore il Protocollo Opzionale della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia, che vieta il coinvolgimento dei bambini dei conflitti armati. San Marino lo ratificò nel 2011 e oggi la Segreteria agli Esteri ricorda l'impegno della Repubblica nella promozione e difesa dei diritti dei minori, al proprio interno e presso le sedi multilaterali. Richiama altresì l'attività della Fondazione Silvana Arbia, nel nome del magistrato che operò nel Tribunale internazionale per il Rwanda; Fondazione che, da San Marino, sostiene iniziative nella regione dei Grandi Laghi, teatro di guerre, con milioni di morti e migliaia di profughi e sfollati.

Bambini soldato – un “fenomeno che non accenna a diminuire – ricordano dagli Esteri – e rappresenta una aberrante violazione dei diritti umani fondamentali e una delle forme più diffuse di sfruttamento”. E nella giornata internazionale identifica un richiamo globale ad adottare "strumenti per prevenire e sensibilizzare, concentrandosi sul supporto alle vittime di minore età, per garantire una vita sociale e familiare adeguata, fornendo accesso a sistemi di istruzione ed emancipazione".

Ed è la stessa Fondazione Silvana Arbia a riaccendere i riflettori sulla propria attività e mission, ricordando come nell'ultimo anno abbia operato in Congo per garantire ad un gruppo di “bambini della foresta” il diritto ad una crescita sana, all’educazione e alla formazione.

