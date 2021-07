Contro la violenza di genere e ogni forma di discriminazione: USL ed UCS avviano una campagna di sensibilizzazione L'inizio di una serie di iniziative che culminerà con una manifestazione il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne

Al parco di Montecerreto, al cospetto dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, si è tenuta una giornata commemorativa in cui Giorgia Giacomini e Francesca Busignani, rispettivamente segretario di USL e presidente di UCS, hanno presentato un progetto che si protrarrà per tutta l'estate e buona parte dell'autunno. Le massime cariche dello Stato hanno provveduto al taglio del nastro che ha dato il via al tutto. In seguito c'è stata la presentazione di una targa commemorativa per sottolineare una battaglia ancora oggi decisamente attuale.



Dopo un intervento del Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, sono intervenute proprio Giacomini e Busignani, che hanno sottolineato l'importanza di continuare a combattere contro le discriminazioni di genere. Si tratta della prima di una serie di eventi dedicati alla lotta contro le disuguaglianze, che culminerà con una fiaccolata il 25 novembre, nella giornata contro la violenza sulle donne. Intorno all'albero, realizzato dall'artista Gabriele Gambuti, è stato legato un filo rosso, che culmina con la forma di un cuore, che si erge contro l'odio e l'intolleranza.

Nel servizio l'intervista a Giorgia Giacomini e Francesca Busignani



