SAVE THE CHILDREN Contro le discriminazioni, la campagna #UPprezzami Nella Giornata Internazionale contro le Discriminazioni, Save the Children lancia la campagna #UPprezzami per coinvolgere le scuole nel contrasto a pregiudizi e stereotipi

Si chiama #Upprezzami. Un hustag contro la discriminazione, contro l'isolamento che vivono i ragazzi. Pregiudizi, stereotipi, etichette appiccicate superficialmente e difficili da cancellare, soprattutto nell'era del digitale, nella Rete, che non dimentica. SottoSopra - il Movimento Giovani di Save The Children - lancia la sua campagna alle scuole, studenti e docenti, chiamati da oggi sino a fine mese a condividere sui social le attività realizzate per il contrasto alla discriminazione. Alla base, anche una indagine di Reputation Manager, che analizza le conversazioni online sui temi legati alla discriminazione: cyberbullismo e razzismo, esclusione e stereotipi femminili sono nella top-ten dei contenuti social e web. E uno spot per aiutare ragazze e ragazzi vittime dell'isolamento dovuto a stereotipi a realizzare il proprio desiderio.

Guarda il video della campagna

