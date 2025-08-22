TV LIVE ·
Controesodo: sulle strade weekend da bollino rosso

22 ago 2025

Chiuse le valigie, oltre alla malinconia per i vacanzieri partiti con l'auto ci sarà anche un viaggio di ritorno impegnativo. Autostrade e statali battute da oltre 12 milioni di mezzi secondo Anas. Il traffico, in costante crescita già da ora, interessa tutto il weekend.

Bollino rosso per domani mattina (22 agosto) e l'intera giornata di domenica (23 agosto). Rientri previsti verso le grandi città, soprattutto del Centro-Nord, in affluenza dalle località di villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti, Anas vieta il transito ai veicoli pesanti per tutto il weekend e ridimensiona la presenza dei cantieri fino all'8 settembre, con la chiusura o sospensione dell'83% di quelli attivi. Gli itinerari interessati dal controesodo sono le dorsali adriatica, tirrenica e ionica in direzione nord; i valichi di confine; le principali arterie del Paese, tra cui la E45, oltre alle strade statali vicine ai centri abitati.

A partire dal 25 luglio, data di inizio dell'esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti. Grazie alle cosiddette “partenze intelligenti” il traffico non si concentra solo nel fine settimana: due spostamenti su tre avvengono nei giorni feriali, ma nel weekend si continuano a registrare picchi da inizio luglio.




