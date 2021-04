GUARDIA DI ROCCA Controlli anti covid: 34 sanzioni a marzo su 333 persone controllate. Ieri due multe per mobilità

Le Forze dell'ordine sammarinesi, così come quelle italiane, impegnate nei controlli per il rispetto delle norme anti covid, con l'avvicinarsi del periodo pasquale. La Guardia di Rocca ha elevato due le sanzioni, nella giornata di ieri, legate alla mobilità senza autorizzazione. Controllando 63 persone e un locale pubblico. Nel mese di marzo, fanno sapere dal corpo militare, sono state notificate 34 sanzioni, tra mancato utilizzo delle mascherine, non rispetto della quarantena, mobilità non consentita, sul totale di 333 persone controllate, di cui 287 per autocertificazione; 31 attività e 5 persone in quarantena monitorate.

