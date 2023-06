Controlli asfaltatura: in mattinata chiuse al traffico veicolare Piazza Antonio Paolo Fabbri e parte di via Gino Zani

Nella giornata di oggi, dalle 8:00 alle 12:00, a Città si svolgeranno i controlli, da parte di esperti di settore, per verificare il rispetto delle caratteristiche del materiale usato per l’asfaltatura e la corretta esecuzione della posa in opera. Con un'ordinanza emessa ieri dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, è stata quindi disposta la chiusura al traffico veicolare in Piazza Antonio Paolo Fabbri (Parcheggio n. 5) e sul lato sinistro di Via Gino Zani. Le auto presenti nei luoghi interdetti al traffico non verranno rimosse.