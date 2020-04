Controlli: Cc Novafeltria denunciano una persona e ne multano 6, tra cui una sammarinese

Un 22 enne di origini tunisine è stato fermato ieri a Verucchio, località Dogana, dai carabinieri di Novafeltria: denunciato per “falso ideologico commesso da privato”, il ragazzo di Novafeltria, infatti, sottoposto a controllo, a bordo della sua autovettura, si era giustificato dicendo che doveva andare a Forlì per lavoro, con tanto di attestazione della sua ditta. Immediata la verifica da parte dei Carabinieri, che hanno scoperto che il contratto di lavoro era stato interrotto già dai primi giorni di aprile. Per lui anche la sanzione amministrativa per “inosservanza delle disposizioni anti-covid19” di 533 euro.

Altre 6 sono state le persone sanzionate per “inosservanza delle disposizioni anti-covid19”. In particolare, una 45enne di San Marino, fermata a bordo della sua auto in via Canella nel Comune di Poggio Torriana. Era andata fino a Sogliano al Rubicone dove ha una seconda abitazione per recuperare alcuni oggetti: sicuramente non indispensabili, visto che è stata multata di 533 euro, cui si sono aggiunti altri 400, perché era passata in strada chiusa al traffico con blocchi stradali. Stessa sorte per un 37enne di Sogliano al Rubicone, sorpreso a Poggio Torriana: gli è veramente costata cara, 533 euro, la visita in bici alla ragazza di Verucchio.