COVID-19 Controlli forze dell'ordine: 28 persone denunciate negli ultimi 7 giorni Il resoconto fornito da Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile va dal 17 al 23 aprile

Prosegue l'attività di controllo delle forze dell'ordine per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus a San Marino. Sono state 25.973 le persone controllate da Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile tra il 17 e il 23 aprile. 18.141 le autocertificazioni acquisite: 28 le persone denunciate e 3 le sanzioni amministrative. Sono state 75 le attività economiche controllate mentre i controlli sui cittadini in quarantena sono stati 3.544, 290 a domicilio. In totale 1762 le chiamate alla Centrale Operativa Interforze.

Le forze dell'ordine ricordano che per l'approvvigionamento di generi alimentari è consentito un massimo di due accessi settimanali per persona negli esercizi commerciali deputati, analoga la disposizione per le farmacie. Viene ricordato inoltre che ora è consentito passeggiare, svolgere attività motoria ed accompagnare i bambini all'aria aperta con l'obbligo di non allontanarsi oltre i 200 metri dalla propria abitazione ed evitando ogni assembramento fra le persone.



