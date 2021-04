Controlli in territorio: rispettate le nuove normative

Prima settimana di graduale allentamento delle misure di gestione dell'epidemia ma l'attenzione delle forze dell'ordine resta alta. Non sono mancati i controlli di Polizia Civile, Guardia di Rocca e Gendarmeria per il corretto rispetto delle norme.









I controlli si sono concentrati sulla mobilità, con alcune sanzioni elevate ad automobilisti per ingresso in territorio senza valida giustificazione. Alcune persone poi sono state sanzionate per essere state fermate oltre l'orario di coprifuoco, fissato anche questo week end alle 22:00. Grande attenzione ai locali dove sono state monitorate le varie chiusure serali di attività economiche, bar e ristoranti. Controlli intensi anche nei parchi per evitare il formarsi di assembramenti. Qualche sanzione infine è stata elevata per il mancato utilizzo della mascherina.

Tutto sommato non sono state rilevate grandi criticità, prova che i sammarinesi, in questo primo assaggio di libertà, non si sono fatti prendere la mano, rispettando le regole.