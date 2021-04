Controlli sul territorio, il Comando superiore delle Milizie ringrazia i volontari

Dal 13 Marzo all’ 11 aprile i Militi della Compagnia Uniformata delle Milizie, della Guardia del Consiglio Grande e Generale e della Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria, sono stati impegnati per il controllo del territorio, per dare supporto ai Corpi di Polizia, impegnati nei servizi anti covid. In questi 13 giorni, per coprire i turni assegnati, sono stati impiegati 83 Militi in varie aree del territorio, tra i quali il Centro storico ed parchi Ausa e Laiala. Il comando superiore delle Milizie, in una nota, ringrazia la professionalità e la gratuità dell'impegno dimostrato nel lavoro svolto al servizio delle Istituzioni e della cittadinanza.