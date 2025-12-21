Convegno 70 anni Iss, bilancio di CSdL, Libera e Psd: idee per il futuro a salvaguardia di un patrimonio

Dal Convegno sui 70 anni dell'Iss, "Il futuro di un valore collettivo", al Teatro Titano lo scorso 18 dicembre, il punto su storia, traguardi e mission per gli anni a venire. Positivo il bilancio dei promotori CSdL, Libera e Psd.

"Dobbiamo convincerci che non possiamo fare tutto da soli - dice Enzo Merlini, Segretario generale CSdL e non lo stiamo facendo neanche oggi e dobbiamo partire da questo per capire cosa possiamo fare internamente e cosa fare in rapporto con gli altri. Il rapporto con gli altri è fondamentale, specialmente per un piccolo Paese".

"Libera è una delle forze più rappresentative a sinistra, insieme al PSD come coalizione e anche il supporto della CSDL - osserva Giulia Muratori, Segretaria Libera - ci sembrava dovuto assolutamente celebrare questo momento. È stata una mattinata e anche un pomeriggio intenso, tanta la partecipazione, dei relatori fantastici, tanti temi che abbiamo avuto la possibilità di approfondire, anche trarre nuove idee per il futuro e quindi il risultato io credo sia davvero positivo".

"Abbiamo ragionato di questa idea coraggiosa e visionaria che è l'Istituto per la Sicurezza Sociale, - afferma Luca Lazzari, Segretario Psd - ci abbiamo ragionato sopra anche per capire come fare affinché ancora possa reggere, perché l'Istituto in questi 70 anni è stato un riparo per le nostre vite, per le vite dei sanmarinesi e dobbiamo capire come risolvere i problemi che abbiamo davanti affinché possa continuare anche nei prossimi anni a essere il riferimento che è stato per tutti noi. Molto importante è lo scambio, è il costruire delle reti, è il fare in modo che San Marino non resti un sistema isolato, chiuso, ma che possa diventare anche un sistema attrattivo per il mondo esterno".



Nel video le interviste a Enzo Merlini, Segretario generale CSdL; Giulia Muratori, Segretaria Libera; Luca Lazzari, Segretario Psd.















