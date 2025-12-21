TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Convegno 70 anni Iss, bilancio di CSdL, Libera e Psd: idee per il futuro a salvaguardia di un patrimonio

Apertura all'esterno e scambio per costruire reti

21 dic 2025

Dal Convegno sui 70 anni dell'Iss, "Il futuro di un valore collettivo", al Teatro Titano lo scorso 18 dicembre, il punto su storia, traguardi e mission per gli anni a venire. Positivo il bilancio dei promotori CSdL, Libera e Psd.

"Dobbiamo convincerci che non possiamo fare tutto da soli - dice Enzo Merlini, Segretario generale CSdL e non lo stiamo facendo neanche oggi e dobbiamo partire da questo per capire cosa possiamo fare internamente e cosa fare in rapporto con gli altri. Il rapporto con gli altri è fondamentale, specialmente per un piccolo Paese".

"Libera è una delle forze più rappresentative a sinistra, insieme al PSD come coalizione e anche il supporto della CSDL - osserva Giulia Muratori, Segretaria Libera - ci sembrava dovuto assolutamente celebrare questo momento. È stata una mattinata e anche un pomeriggio intenso, tanta la partecipazione, dei relatori fantastici, tanti temi che abbiamo avuto la possibilità di approfondire, anche trarre nuove idee per il futuro e quindi il risultato io credo sia davvero positivo".

"Abbiamo ragionato di questa idea coraggiosa e visionaria che è l'Istituto per la Sicurezza Sociale, - afferma Luca Lazzari, Segretario Psd  - ci abbiamo ragionato sopra anche per capire come fare affinché ancora possa reggere, perché l'Istituto in questi 70 anni è stato un riparo per le nostre vite, per le vite dei sanmarinesi e dobbiamo capire come risolvere i problemi che abbiamo davanti affinché possa continuare anche nei prossimi anni a essere il riferimento che è stato per tutti noi. Molto importante è lo scambio, è il costruire delle reti, è il fare in modo che San Marino non resti un sistema isolato, chiuso, ma che possa diventare anche un sistema attrattivo per il mondo esterno".

Nel video le interviste a Enzo Merlini, Segretario generale CSdL; Giulia Muratori, Segretaria Libera; Luca Lazzari, Segretario Psd.






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità