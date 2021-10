Convegno Asacon: "Serve una legge sul condominio"

Al Kursaal il convegno dal titolo “Il Condominio” organizzato dall'associazione Asacon, guidata dal Presidente Andrea Gregnanin Vincenti. Oltre un centinaio di partecipanti tra avvocati, commercialisti, geometri, amministratori condominiali, rappresentanti politici ed esponenti delle istituzioni. Presente in apertura dei lavori, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini. Ribadita nell'occasione la necessità di una legge che normi le relazioni condominiali, “una mancanza – si è detto – che spesso è causa proprio di litigi e dissidi fra degli stessi condomini”. L'associazione Asacon si pone l'obiettivo di dare agli interessati consigli sulla materia condominiale . Intendono inoltre organizzare corsi di formazione per incentivare la professione e dare valore alla figura dell'amministratore di condominio.