UNIRSM Convegno "Innovare Responsabilmente": l'Intelligenza Artificiale e le sfide etiche del futuro Un’importante occasione di riflessione sulle potenzialità e le responsabilità legate all’Intelligenza Artificiale, delineando scenari per un futuro tecnologico sostenibile ed etico.

Si apre domattina alle 9.30 al Santa Chiara il convegno “Innovare Responsabilmente” presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, un appuntamento dedicato alle implicazioni etiche e sociali dell’Intelligenza Artificiale (IA). L’evento riunirà accademici, istituzioni e leader del settore per esplorare come l’innovazione tecnologica possa procedere di pari passo con la responsabilità sociale.

Apertura istituzionale

Il convegno sarà inaugurato dagli interventi di Corrado Petrocelli, Rettore dell’Università di San Marino, e del Segretario di Stato Luca Beccari (Affari Esteri). Don Marco Casadei, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, parlerà dell’importanza di un approccio etico nell’adozione delle nuove tecnologie.

Focus sull’IA

La prima sessione tematica, guidata da Nicola Barone, Presidente di TIM San Marino, è dedicata al percorso evolutivo dall’analogico all’infosfera, illustrando il contesto storico che ha portato all’avvento dell’IA. Francesco Sacco, docente di Digital Economy all’Università dell’Insubria e alla SDA Bocconi, anazzerà le implicazioni economiche dell’IA, evidenziando le opportunità e i rischi per le aziende. Strategie nazionali e professioni del futuro con Gianluigi Greco, Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, ha presentato la strategia italiana sull’IA, elaborata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Giovanna Cosenza, direttrice del Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Università di San Marino, che esplorerà l’impatto dell’IA sulla formazione e sulle professioni del futuro, sottolineando il ruolo degli studi umanistici.

Imprese e cambi di paradigma

L’Amministratore Delegato di TIM, Pietro Labriola, chiuderà i lavori con un intervento sulle sfide e le opportunità che l’IA rappresenta per le imprese e per il sistema Paese, evidenziando il cambio di paradigma che attende il mondo imprenditoriale.

Il convegno rappresenta un’importante occasione di riflessione sulle potenzialità e le responsabilità legate all’Intelligenza Artificiale, delineando scenari per un futuro tecnologico sostenibile ed etico.

