SALUTE DEGLI ANZIANI Convegno internazionale di gerontologia e geriatria, una tre giorni per ricordare l'importanza della prevenzione Al Kursaal la quarta edizione dell'incontro organizzato dall'associazione di gerontologia e geriatria

Informazione, divulgazione e formazione del personale sanitario sulla salute dell'anziano i tre obiettivi dell'associazione di gerontologia e geriatria, che per il quarto anno consecutivo ha organizzato il convegno “Un approccio all'invecchiamento basato sul ciclo di vita: dalla ricerca all'ecosistema”. Con una popolazione sempre più vecchia la sfida della medicina geriatrica diventa sempre più ardua. Aumenta l'aspettativa di vita, ma crescono anche le malattie croniche che colpiscono gli anziani, spesso fragili, disabili e soli.

Di qui la necessità di una specifica assistenza sanitaria. “Da questi convegni deve venire fuori l'attenzione alla prevenzione per prevenire certe patologie - ha spiegato Carlo Renzini – Presidente Associazione di Gerontologia e Geriatria - per evitare che diventino particolarmente acute nella cronicità, perché c'è un miglioramento della qualità della vita e da un punto di vista economico, visto che le istituzioni si battono per un'economia sanitaria pubblica”.

Una tre giorni al Kursaal con relatori di fama internazionale come i Presidenti e docenti Stefania Maggi, dell'università di Padova e Luigi Ferrucci dell'università di di Baltimora. Tra i temi affrontati la telemedicina e l'intelligenza artificiale, fondamentali per la prevenzione e la cura delle malattie. Durante il convegno anche due laboratori, uno sull'approccio all'anziano con bisogno di cure palliative, l'altro sulla cardiogeriatria. Nell'ottica di formare personale sanitario sempre più specializzato nei bisogni dell'anziano, l'associazione di gerontologia, in collaborazione con l'università di San Marino e quella di Ferrara, porta avanti un master in medicina geriatrica.

