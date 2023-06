Convegno Ordini Cavallereschi: focus sulla penisola italiana e sugli Ordini sammarinesi Seconda e ultima giornata di lavori per l'evento con esperti e personalità

Gli Ordini Cavallereschi della penisola italiana al centro della seconda e ultima giornata di lavori per il Convegno internazionale sul tema al teatro Titano di San Marino. Numerosi gli esperti e le personalità di primo piano presenti all'evento: domenica 4 giugno focus sugli Ordini della Repubblica italiana, della Santa Sede e sul Sovrano Ordine di Malta. E si è parlato di quelli sammarinesi: l'Ordine di San Marino e quello dedicato a Sant'Agata.

Il primo è più antico e viene conferito in occasione di visite ufficiali e di Stato, spiega Silvia Berti, direttore del Cerimoniale diplomatico. Quello di Sant'Agata all'Oratore ufficiale e a tutte le persone che si sono rese benemerite verso la Repubblica.

"L'ordine equestre di Sant'Agata - afferma Manuel Pardo De Vera Y Diaz - occupa un posto di primo piano nel mondo. In particolare in un Paese come la Spagna che può vantare una lunga storia negli ordini equestri. La 'Real Asociacion de Hidalgos de Espana', associazione che mi onoro di presiedere, è stata fondata 70 anni fa con l'obiettivo di riunire l'antica nobiltà spagnola. Non semplicemente per riunirla, ma per realizzare azioni e iniziative che si ripercuotano a favore della società, altrimenti non ha senso organizzare riunioni dell'antica nobiltà".

Nel servizio le interviste a Silvia Berti (direttore Cerimoniale Diplomatico) e Manuel Pardo De Vera Y Diaz (presidente Real Asociacion de Hidalgos de Espana)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: