Convegno 'Servizi a rete tour 2019', presentato il risanamento di un acquedotto sammarinese

Nel pomeriggio di giovedì 27 giugno scorso è stato presentato il "Risanamento di una condotta in acciaio dell'acquedotto, di approvvigionamento strategico per la Repubblica di San Marino, con l’utilizzo della tecnologia 'Hose Lining' e metodologia 'No-dig'”, ovvero una tecnica innovativa particolarmente interessante che ha consentito di non sostituire la condotta (evitando quindi di scavare trincee lungo l'asse stradale), con una riduzione molto importante di costi e tempi di lavorazione.

La presentazione è avvenuta nell'ambito dell’evento “Servizi a Rete tour 2019, Digital transformation e utility alla guida del cambiamento urbano”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna in collaborazione con il Gruppo Hera il 26 e 27 giugno.

“L’intervento - ha spiegato Oscar Mina, Capo servizio Acqua Gas dell’Azienda dei Servizi, - riguardava il risanamento di una condotta dell’acquedotto sammarinese in acciaio del diametro nominale interno di 300 mm, in condizioni di perdite per un tratto di 900 m circa, dovuto a corrosione interna alla condotta stessa derivante da fenomeni di cavitazione, ed esterna dovuta all’assorbimento di correnti vaganti particolarmente aggressive in quel percorso, nonostante l’impianto di protezione catodica fosse attivo”.

L'opera è stata completata dall’azienda In.Te.Co. srl di Vimercate (MB) in circa 20 giorni di lavoro nella primavera del 2018.