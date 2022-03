Convenzione anti-violenza, Cdls: "Ora avanti adeguamenti normativi e rinnovi contrattuali"

Arriva il plauso di Cdls per la ratifica da parte del Consiglio della Convezione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. “E' un tema fortemente sentito dalla Confederazione Democratica – spiega il Gruppo Donne Cdls - ed è parte qualificante delle proposte, volte a diminuire le disuguaglianze tra uomini e donne nel mondo del lavoro, da noi avanzate l’8 Marzo 2021 in occasione dell’udienza con la Reggenza”. San Marino sale sul podio dei Paesi virtuosi, ma ora bisogna fare il passo successivo: adeguare il quadro normativo e aprire i tavoli dei rinnovi contrattuali, aggiornando e integrando le normative a seguito dell’approvazione della Convenzione Oil.









Quest'ultima indica come una delle cause principali della disparità di genere il far ricadere sulla donna le responsabilità legate ai figli o ai parenti anziani. Ciò le spinge a dedicarsi meno al lavoro, precludendosi gli eventuali avanzamenti di carriera e, in casi estremi, costringendole anche a licenziarsi. Ci sono poi altri fattori: a parità di livello di istruzione spesso gli uomini ottengono più riconoscimenti, mentre gli episodi di molestie e violenze sul lavoro scoraggiano diverse donne a proseguire la carriera. La Cdls ritiene dunque indispensabile l’introduzione di specifiche norme di legge che consentano di attivare d’ufficio procedimenti penali nei casi di violenza e molestie, senza la necessità di una denuncia. E auspica che San Marino si trasformi velocemente in un Paese che consolida un impianto legislativo, normativo e contrattuale all’avanguardia, che dimostri “Zero Tolleranza” verso qualsivoglia forma di violenza e di abuso nei luoghi di lavoro, sia nei confronti delle lavoratrici che dei lavoratori.