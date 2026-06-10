Convenzione ONU diritti persone con disabilità: a New York presente la delegazione sammarinese

San Marino partecipa alla 19ª Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COSP19), in programma presso la sede delle Nazioni Unite di New York fino all'11 giugno. La delegazione sammarinese, composta da S.E. Damiano Beleffi, Ambasciatore Permanente della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite, Natascia Bartolini, Ministro Plenipotenziario presso la Rappresentanza Permanente della Repubblica di San Marino alle Nazioni Unite, e Patrizia Gallo, Presidente della Commissione Sammarinese per l'Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CSD ONU), è accompagnata anche da tre rappresentanti dell'Associazione Sammarinese Attivamente, a conferma del valore della partecipazione della società civile e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

"È sempre un'emozione essere qui all'ONU per parlare del nostro Stato - afferma Patrizia Gallo - perché siamo un fiore nell'occhiello, abbiamo le nostre difficoltà, ma ci stiamo accorgendo di quanto siano importanti i rapporti internazionali proprio per avere un confronto e un dialogo continuo sulle politiche legate alla disabilità e cosa si può fare per migliorare e crescere".

Nel servizio l'intervista a Patrizia Gallo (Presidente CSD ONU)