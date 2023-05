PARCHEGGI Convenzione Sinpar, "Dal Governo nessuna conferma per seguire le strade indicate dalla Segreteria Turismo" La questione dei parcheggi al centro di una serata pubblica giovedì 4 maggio.

Convenzione Sinpar, "Dal Governo nessuna conferma per seguire le strade indicate dalla Segreteria Turismo".

La questione dei parcheggi, con la convenzione che la Sinpar ha da oltre 40 anni con lo Stato, sarà al centro di una serata pubblica convocata per giovedì 4 maggio alle 21 alla Sala Ex International. Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati illustrerà i percorsi intrapresi negli ultimi 4 anni di legislatura e presenterà numeri, dati, opportunità e iniziative legate alla convenzione fra lo Stato e SINPAR.



"Ad oggi - si legge in una nota - Governo e maggioranza non hanno confermato la loro volontà di procedere lungo strade che la Segreteria di Stato per il Turismo, sentiti i numerosi attori in causa, ha indicato". L'evento è aperto a istituzioni, cittadini e media.



