Coop: ritirate vongole contaminate. Un lotto anche a San Marino

La Coop avvisa i consumatori del ritiro dal mercato di un lotto di vongole o lupini da 500 grammi nella New Copromo srl perchè contaminato dalla presenza di Escherichia Coli oltre i limiti di legge.

Contaminato un unico lotto, il numero 0035C, confezionato il 4 febbraio 2020. Da controlli incrociati, la Titancoop ne conferma l'arrivo anche a San Marino. Sono in corso controlli per quantificare i sacchetti effettivamente arrivati e venduti. Coinvolti anche alcuni esercizi di Cervia, Ravenna, Bologna, Chieti, Ascoli Piceno, Cesena e Pesaro, come indicato nel sito ufficiale della cooperativa.

La Coop raccomanda ai clienti di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato.

Seguiranno aggiornamenti