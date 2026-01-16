TV LIVE ·
Cooperazione e nuove opportunità per l’agricoltura sammarinese

L'esecutivo ha incontrato la Coldiretti Marche e siglato un nuovo passo verso l'integrazione dei mercati globali.

di Giacomo Barducci
16 gen 2026
Cooperazione e nuove opportunità per l’agricoltura sammarinese

San Marino e Coldiretti Marche sempre più vicine. I Segretari di Stato agli Interni e Territorio Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci hanno incontrato la Coldiretti Marche e siglato un nuovo passo verso l'integrazione dei mercati agricoli. Un ulteriore passo nel percorso di confronto e collaborazione tra la realtà agricola sammarinese e il mondo rurale regionale e nazionale italiano.

Al centro della strategia: scambio di buone pratiche, formazione e l’inserimento delle eccellenze sammarinesi nei circuiti commerciali italiani per sostenere un comparto moderno e competitivo.




