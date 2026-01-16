GOVERNO - COLDIRETTI MARCHE

Cooperazione e nuove opportunità per l’agricoltura sammarinese

L'esecutivo ha incontrato la Coldiretti Marche e siglato un nuovo passo verso l'integrazione dei mercati globali.

Cooperazione e nuove opportunità per l’agricoltura sammarinese.

San Marino e Coldiretti Marche sempre più vicine. I Segretari di Stato agli Interni e Territorio Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci hanno incontrato la Coldiretti Marche e siglato un nuovo passo verso l'integrazione dei mercati agricoli. Un ulteriore passo nel percorso di confronto e collaborazione tra la realtà agricola sammarinese e il mondo rurale regionale e nazionale italiano.

Al centro della strategia: scambio di buone pratiche, formazione e l’inserimento delle eccellenze sammarinesi nei circuiti commerciali italiani per sostenere un comparto moderno e competitivo.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy