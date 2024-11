SAN MARINO Coordinamento Frontalieri: avviato il pre-tesseramento Sottolineato come il movimento non voglia assolutamente mettersi in contrapposizione con i sindacati e il loro lavoro, ma solo essere una forza in più.

Coordinamento Frontalieri: avviato il pre-tesseramento.

Nuovo passo decisivo verso il rilancio del Coordinamento Frontalieri con l'avvio del pre-tesseramento, ieri alla Sala Montelupo di Domagnano, per la costituzione formale dell'Associazione e la formazione del Direttivo. Tra gli ospiti anche Emma Petitti, Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.

Nei prossimi giorni i candidati al coordinamento si incontreranno per arrivare alla formazione di un direttivo e costituire l'associazione. Sottolineato come il movimento spontaneo non voglia assolutamente mettersi in contrapposizione con i sindacati e il loro lavoro ma solo essere una forza in più.

