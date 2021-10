COP 26: consegnate alla Reggenza le proposte elaborate dal Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile

Nel video l'intervista al Segretario di Stato al territorio, Stefano Canti

Riunito questa mattina il Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile, in vista della partecipazione del Titano alla COP 26 di Glasgow. Al Begni Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle associazioni sindacali e di categoria, della società civile e del movimento Friday for Future; il tutto con il coordinamento della Segreteria al Territorio. Elaborate una serie di strategie volte a contrastare il fenomeno del cambiamento climatico; proposte consegnate poi alla Reggenza nel corso della successiva udienza a Palazzo.

Fra gli interventi quello di Marco Affronte, Presidente dell'Autorità Energia, e incaricato di coordinare il Piano strategico per la sostenibilità, previsto dall'Agenda 2030 dell'ONU; l'obiettivo – ha annunciato – è quello di una definizione entro fine febbraio. San Marino, ha affermato il Segretario di Stato Canti, potrebbe diventare un laboratorio mondiale dove sviluppare politiche ambientali virtuose. I Capi di Stato hanno definito il vertice di Glasgow una “opportunità storica”, ricordando come il Titano sia stato tra i primi firmatari dell'accordo quadro sui cambiamenti climatici.

