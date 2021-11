COP26: positivo il bilancio della partecipazione sammarinese all'evento di Glasgow

Il Segretario di Stato agli Esteri sottolinea come il Titano abbia fatto la propria parte, appoggiando le linee generali della COP26 e cercando di portare contributi propri. Uno dei punti sui quali si è maggiormente insistito – sottolinea Luca Beccari – è la promozione di una cooperazione, specialmente fra Piccoli Stati; e questo per condividere risorse destinate alla realizzazione di interventi che altrimenti sarebbe impossibile concretizzare. L'idea del Titano è quella di stimolare un coinvolgimento dei Piccoli Stati, affinché possano divenire veri e propri laboratori dove testare e lanciare nuove tecnologie ed iniziative che abbiano un impatto sulla riduzione delle emissioni. È stata anche un'occasione molto importante – ricorda il Segretario di Stato - per incontri bilaterali con diversi Paesi; non solo su tematiche ambientali. La Reggenza ha avuto modo di colloquiare e confrontarsi con leader di diversi Stati; e da ciò sono emersi spunti per un rafforzamento delle relazioni internazionali.

Nel video l'intervista da remoto al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari

