CLIMA COP27: a Sharm incontro tra il Segretario Stefano Canti e l'omologo ucraino

Proseguono i lavori della 27° Conferenza delle Parti con gli stati impegnati nella lotta al cambiamento climatico. Per San Marino presente il Segretario al Territorio Stefano Canti che ha incontrato il Ministro per la Protezione dell'Ambiente e delle Risorse naturali dell'Ucraina Ruslan Strilets.

Incontro aperto con una visita all’interno del padiglione di Kiev dove l’organizzazione ucraina ha esposto i campioni delle differenti tipologie del loro terreno oggi profondamente compromesso a causa degli incendi, delle sostanze chimiche rilasciate dalle armi, dai bombardamenti e dal passaggio dei mezzi pesanti e blindati. Particolarmente di impatto il colore scelto per il padiglione, grigio come i mezzi militari che partecipano al conflitto “e come il nostro umore” ha spiegato il Ministro ucraino.

L’ultima parte della visita è stata invece dedicata al futuro di un paese, l'Ucraina, che prima del conflitto lavorava con convinzione ai progetti di transizione energetica e allo sviluppo dell’agricoltura. Il Segretario Canti ha ricordato come, nella recente conferenza dell’UNECE sull’urbanizzazione sostenibile tenuta a San Marino, si sia parlato di costruzione di realtà sostenibili e della “Dichiarazione di San Marino” il cui primo firmatario è l’Architetto Lord Norman Foster oggi impegnato nella ri-progettazione post-bellica del masterplan di alcune città ucraine.

La giornata del Segretario di Stato Stefano Canti è proseguita con la partecipazione all’incontro organizzato da Egitto ed Emirati Arabi (organizzatori della COP28) sull’avanzamento dei progetti legati agli accordi di Parigi sul clima alla presenza di Mariam Bint Mohammed Almheiri, Ministro per l’ambiente e i cambiamenti climatici degli Emirati Arabi Uniti e di Yasmine Fouad, Ministro dell’Ambiente dell’Egitto. In serata il Segretario parteciperà ad un evento organizzato da Singapore alla presenza del Ministro della sostenibilità e dell’ambiente dello stato asiatico Grace Fu.

