PIANETA Cop27, approvato il documento finale. Delusi UE e ONU Il testo salva il target dell'aumento di temperature a 1,5° gradi. Non affrontato tema riduzione delle emissioni

Cop27, approvato il documento finale. Delusi UE e ONU.

Delusione dell'Unione europea e dell'Onu per le conclusioni di Cop27. Per il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans: "non è abbastanza da costituire un passo in avanti per la popolazione del pianeta". E secondo il Segretario generale Onu, Antonio Guterres "Questa Cop non ha affrontato la drastica riduzione delle emissioni" e il "fondo per i loss and damage è essenziale, ma non è una risposta alla crisi climatica".

Il documento finale della conferenza mantiene l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, ma non dice nulla sulla riduzione o l'eliminazione dell'uso dei combustibili fossili, come avevano chiesto diversi Paesi. C'è, per la prima volta un fondo per i ristori delle perdite e i danni del cambiamento climatico nei Paesi più vulnerabili.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: