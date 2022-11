SHARM EL-SHEIKH Cop27: Canti "che la lotta al cambiamento climatico diventi priorità delle agende politiche"

Alla Cop27 di Sharm El-Sheikh si parla di cambiamenti climatici. Per San Marino c'è il Segretario per il Territorio Stefano Canti. Intervenendo alla Plenaria delle Nazioni Unite ha richiamato i piccoli stati a realizzare insieme quelle grandi iniziative che singolarmente non sarebbe possibile affrontare. “Oggi anche gli obiettivi più piccoli sembrano irraggiungibili, ha detto il responsabile al Territorio nel suo intervento - ma dobbiamo lavorare perché la lotta al cambiamento climatico diventi la priorità delle agende politiche dei nostri Paesi. I leader devono scegliere per che cosa vogliono essere ricordati”

Tra gli incontri a margine dei lavori quello con l'omologo italiano Gilberto Pichetto Fratin, con il quale ha ipotizzato un futuro bilaterale nei prossimi mesi a Roma o San Marino.

