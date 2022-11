CAMBIAMENTO CLIMATICO Cop27, segretario Canti alla plenaria Onu: "Servono grandi iniziative, gli Stati collaborino"

Il momento più importante per San Marino alla Cop 27 è l'intervento del suo rappresentante, il Segretario per il Territorio Canti, alla Plenaria di Alto livello Onu. “La lotta al cambiamento climatico passa dalle grandi iniziative che i singoli Stati non potrebbero realizzare – afferma il Segretario – e deve diventare la priorità delle agende politiche”. Nel suo discorso spiega poi come San Marino sia un laboratorio a cielo aperto, dove trovano spazio i progetti più innovativi: “Se n'è parlato a ottobre nella Conferenza Unece organizzata a San Marino – ricorda Canti – e il mio Paese ha deciso di puntare sull'edilizia sostenibile. Quello che può apparire un piccolo sforzo nel nostro minuscolo territorio è significativo per contribuire a mitigare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici, nonché – conclude – per continuare la transizione verso energie rinnovabili e modelli di business più sostenibili”.

