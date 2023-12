DUBAI Cop28: 116 Paesi si impegnano a triplicare le rinnovabili e domenica tocca a Wusme Protagonista l'Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese, con sede a San Marino; fondata da Gian Franco Terenzi.

Cop28: 116 Paesi si impegnano a triplicare le rinnovabili e domenica tocca a Wusme.

La presidenza della Cop 28, nel corso del summit di Dubai, ha annunciato che 116 Paesi si impegnano a triplicare la capacità di energia rinnovabile nel mondo da qui al 2030. "L'Italia sta facendo la sua parte nel processo di decarbonizzazione in modo pragmatico con un approccio" che rispetti la neutralità tecnologica "libero da radicalismo: se vogliamo essere efficaci" serve "una sostenibilità ambientale che non comprometta la sfera economica e sociale, una transizione ecologica non ideologica". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in plenaria.

Domenica previsto l'intervento del W.U.S.M.E, l'Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese, con sede a San Marino; fondata su iniziativa di Gian Franco Terenzi. Prenderanno parte attiva ai lavori della Conferenza la Presidente Barbara Terenzi, Michel Fossaert, il Dott. George Lam, il Dott. J.S. Juneja, Membri del Consiglio Direttivo, ed il Sig. Muhumed Hussein Diblawe, Membro della Commissione Permanente Questioni Economiche e Finanziarie.

W.U.S.M.E. condurrà un SIDE EVENT ufficiale sul tema “Come le Micro, Piccole e Medie Imprese affrontano la transizione energetica: soluzioni innovative in ambito finanziario e tecnologico per le filiere”, in collaborazione con Organizzazioni Partner che operano in varie parti del mondo, e che adottano pratiche di energia rinnovabile e di efficienza energetica nei Paesi arabi.

L'organizzazione delle piccole e medie imprese accoglierà i delegati internazionali in uno spazio espositivo, nella Blue Zone, per presentare le sue attività, svolgere incontri e approfondire opportunità di collaborazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: