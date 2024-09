SEGRETERIA DI STATO AL TURISMO Copertina saluta l'estate con i Bromance Dopo lo spettacolo, fino tarda notte, tanta musica con il dj set degli “Undermusic”, gruppo sammarinese formato nel 2022 che hanno animato la serata con musica hip-hop, house e break.

Copertina saluta l'estate; ieri sera a Campo Bruno Reffi l'ultimo appuntamento della stagione con il Closing Party. Protagonisti della serata il duo comico sammarinese Bromance che hanno intrattenuto e fatto ridere i tanti presenti con lo spettacolo “GNiente per cui Eccitarsi”, da loro scritto e interpretato.

Dopo lo spettacolo, fino tarda notte, tanta musica con il dj set degli “Undermusic”, gruppo sammarinese formato nel 2022 che hanno animato la serata con musica hip-hop, house e break. Copertina si chiude in grande stile grazie all'organizzazione di San Marino Welcome e il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e l'Ufficio del Turismo.

