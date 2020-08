Copertina: "Sogno d'estate" va in scena al Bruno Reffi

Candele accese e telo sotto le stelle, continua la rassegna culturale “Copertina”. Ieri sera al Campo Bruno Reffi, lo spettacolo teatrale Sogno d'estate - Racconti in musica e danza, realizzato dalla compagnia riccionese “Fratelli di Taglia”. Un immaginifico bar sotto il mare è l’ambientazione dove vanno in scena i racconti. Attori, musicisti, dj set e ballerine si incontrano in questo luogo dell’altrove, in un’atmosfera sognante, dove si alternano varie arti per dar vita allo spettacolo dal vivo. Prima i racconti di Stefano Benni, poi i "I nom" di Francesco Gabellini e "Le onde del silenzio" di Pascal Abatiello. In scena gli attori Patrizia Signorini e Daniele Dainelli, la cantante Laura Benvenuti, i musicisti Andrea Bolognesi e Andrea Bracconi, la danzatrice Valentina Giglio e i dj Max Giusti e Claudio Coveri.