Coppi e Bartali: venerdì tappa a San Marino con chiusura temporanea delle strade. Governo: "Evento per addetti ai lavori"

Dopo la tappa Riccione-Riccione che ha interessato parte del territorio sammarinese, domani la Coppi e Bartali si sposterà solo sul Titano con strade chiuse temporaneamente. La competizione partirà da piazzale Lo Stradone intorno alle 11,30, percorrendo via del Voltone, passando per Murata e attraversando i Castelli di Fiorentino, per via Ventun Settembre, e di Chiesanuova. Interessato anche il territorio di Acquaviva, con passaggio, tra le altre zone, in via Fabrizio da Montebello, con i ciclisti che arriveranno poi fino all'innesto della superstrada per proseguire verso Serravalle, uscendo poi attraverso il confine di Stato a Torraccia.









Le strade saranno chiuse solo per il tempo necessario all'attraversamento della carovana che rientrerà in territorio sammarinese da Faetano poco dopo le 12,30, proseguendo per strada del Marano, salendo fino alla Sottomontana con ritorno sullo Stradone poco prima dell'una. Dopo un secondo giro dei Castelli, si passerà al circuito cittadino di 9,1 chilometri ripetuto 5 volte, con arrivo previsto per le 15,55.

Alle luce delle limitazioni anti-Covid, le Segreterie di Stato allo Sport e al Turismo ricordano che la partecipazione all'evento è riservata agli addetti ai lavori e ai professionisti, con la raccomandazione di non fermarsi e di non fare assembramenti lungo il percorso. L'Iss fa sapere che il punto vaccini all'ospedale di Stato rimarrà aperto fino alle 21, per consentire alle persone prenotate di vaccinarsi.



