Coppia italosammarinese sospetta abusi sul figlio adottivo: presentati due esposti L'avvocato: "Ipotizziamo che i genitori biologici siano i responsabili"

Francesco, nome di fantasia, è nato nel 2006 e a tre anni viene affidato e poi adottato da una coppia italosammarinese, assieme a suo fratello. La famiglia vive tra Rimini e il Titano. A 16 anni gli viene diagnosticata una grave forma di autismo e il sospetto dei genitori adottivi è atroce: secondo alcune perizie mediche effettuate privatamente, potrebbe esserci un nesso con possibili abusi subiti, o ai quali ha assistito, nei primi tre anni di vita, quando era affidato all'Ausl romagnola. “Ai genitori biologici è stata tolta la patria potestà – spiega l'avvocato della famiglia di Francesco, Andrea Di Grazia - perché condannati prima lui per pedofilia e maltrattamenti in famiglia e poi lei in concorso per maltrattamenti”. Francesco è stato concepito probabilmente durante incontri clandestini dei genitori, dopo che gli altri figli avevano già subito violenze, e la madre si trovava in una comunità di Fano. I genitori adottivi, per fare chiarezza e avere giustizia, presentano due esposti alla Procura di Rimini: uno contro ignoti per abusi sessuali su minorenne e l'altro contro l'Ausl Romagna per abbandono di minore.



"Lo stesso Centro "I Tigli" di Rimini - continua Di Grazia -, che ha fatto la diagnosi di autismo, scrive nella sua relazione che sarebbe importantissimo conoscere ciò che il minore ha subito nei primi tre anni di vita per fare una valutazione un po' più mirata per quanto riguarda la sua situazione. Però nella stessa relazione viene scritto che non si hanno informazioni per quanto riguarda i tre anni di vita. Mettere nero un su bianco che non si hanno informazioni quando in realtà c'era proprio l'affidamento al servizio sociale, ovviamente ha fatto innescare determinati pensieri e soprattutto dei sospetti su ciò che Francesco ha subito in questi primi anni di vita".

I genitori si dicono convinti che se Francesco avesse iniziato fin da subito i percorsi terapeutici la situazione sarebbe migliorata. Ciò che rimane allora è l'amarezza e il senso di ingiustizia.



"Soprattutto anche quando hanno visto quelle che erano le omertà, mi passi il termine, da parte dell'Ausl - conclude Di Grazia - quando inviavano richieste per un intervento di aiuto nei confronti di Francesco. Oggi cerchiamo anche di far ottenere un risarcimento. Abbiamo un ragazzo che ha smesso di andare a scuola e ha perso parecchi anni anche di formazione scolastica. Oggi vive a casa con la madre (per esigenze terapeutiche ndr), con tantissime difficoltà nel suo accudimento e gestione".

