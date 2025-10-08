Cordoglio di RTV per la scomparsa di Anna Pedrola, professionista RAI di grande valore

La San Marino RTV piange la prematura scomparsa di Anna Pedrola, infaticabile professionista che, con rigore e cura impareggiabili, ha accompagnato la nostra emittente nel percorso di risanamento intrapreso meno di un anno fa, dimostrando sincero attaccamento per l'Azienda.

Ci stringiamo al dolore dei familiari ed esprimiamo il più sentito cordoglio per questa grande perdita, al Direttore Generale Roberto Sergio e a tutti i colleghi della RAI che ne hanno potuto apprezzare le doti umani e professionali.

Anna rimarrà un esempio per tutti noi.







