TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:15 Athtech 2025. Fabbri: "San Marino si fa luogo d'incontro", Forcellini: "Un onore ospitarla" 12:34 Giorgia Meloni da "Porta a Porta": "Sono stata denunciata per concorso in genocidio" 12:20 Innovazione e sport a San Marino, con la 6^ edizione di Athtech 10:59 Chanel&Japan 10:07 Due vittorie in trasferta per la Juvenes Tennistavolo 10:01 Commissione Finanze: si torna in Aula tra le tensioni, in notturna dibattito sui controlli automatici 09:48 Israele intercetta la nuova Flotilla, 'presto tutti espulsi' 08:14 San Marino celebra la propria tradizione filatelica e numismatica a Expo 2025 Osaka con un evento speciale in collaborazione con Poste San Marino 08:04 Truffa del corriere sventata in Umbria: merce per 230mila euro partita da Rimini
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Cordoglio di RTV per la scomparsa di Anna Pedrola, professionista RAI di grande valore

Nell'ultimo anno ha accompagnato, con scrupolo e dedizione, l'emittente sammarinese verso il rilancio

di Silvia Pelliccioni
8 ott 2025
Nel cerchio Anna Pedrola
Nel cerchio Anna Pedrola

La San Marino RTV piange la prematura scomparsa di Anna Pedrola, infaticabile professionista che, con rigore e cura impareggiabili, ha accompagnato la nostra emittente nel percorso di risanamento intrapreso meno di un anno fa, dimostrando sincero attaccamento per l'Azienda.

Ci stringiamo al dolore dei familiari ed esprimiamo il più sentito cordoglio per questa grande perdita, al Direttore Generale Roberto Sergio e a tutti i colleghi della RAI che ne hanno potuto apprezzare le doti umani e professionali.

Anna rimarrà un esempio per tutti noi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità