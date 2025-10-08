LUTTO Cordoglio di RTV per la scomparsa di Anna Pedrola, professionista RAI di grande valore Nell'ultimo anno ha accompagnato, con scrupolo e dedizione, l'emittente sammarinese verso il rilancio

Cordoglio di RTV per la scomparsa di Anna Pedrola, professionista RAI di grande valore.

La San Marino RTV piange la prematura scomparsa di Anna Pedrola, infaticabile professionista che, con rigore e cura impareggiabili, ha accompagnato la nostra emittente nel percorso di risanamento intrapreso meno di un anno fa, dimostrando sincero attaccamento per l'Azienda.

Ci stringiamo al dolore dei familiari ed esprimiamo il più sentito cordoglio per questa grande perdita, al Direttore Generale Roberto Sergio e a tutti i colleghi della RAI che ne hanno potuto apprezzare le doti umane e professionali.

Anna rimarrà un esempio per tutti noi.

Anche la Segreteria di Stato con delega all'Informazione e la Segreteria di Stato con delega alle Telecomunicazioni si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Anna Pedrola, esprimendo vicinanza ai familiari, alla RAI e a RTV.





