Coriano e San Leo: "Pronti ad acquistare lo Sputnik, l'economia non può più aspettare"

"La Repubblica di San Marino con le 37mila dosi di Sputnik appena arrivate, concluderà la campagna vaccinale, confermando nei fatti di essere davvero la terra della libertà, visto che sarà in grado di restituirla ai suoi abitanti mentre l’Europa resta a guardare".

È lo sfogo dei sindaci di Coriano e San Leo, Domenica Spinelli e Leonardo Bindi che chiedono a gran voce di approvvigionarsi dei vaccini russi per far ripartire l'economia.

Il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta ha ribadito, prima di tutto, l'importanza di mettere in sicurezza San Marino. Con Roma c'è un dialogo continuo per trovare un accordo che contemperi gli interessi di entrambe le parti riguardo la possibilità di vaccinare lavoratori frontalieri con Pfizer. Riguardo le dosi di Sputnik, spiega, non possono essere somministrate a nessun italiano fino a quando non arriverà l'approvazione da parte di Aifa ed Ema.

Nel servizio l'intervista a Leonardo Bindi (Sindaco di San Leo) e Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano)