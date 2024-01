Coriano: progetto per 3 rotatorie sulla Consolare San Marino, si attende il via libera

Per l'amministrazione di Coriano, il tema della sicurezza è centrale, soprattutto per il tema della viabilità a Cerasolo Ausa, così come per le altre frazioni. "C'è una costante interlocuzione con Anas - si legge in una nota - per la definizione del progetto di riqualificazione della Superstrada di San Marino che prevede la realizzazione di tre rotatorie all’altezza degli attuali incroci semaforici con via La Pastora, con via Pavese e, su specifica richiesta dell’Amministrazione, con via Poggio-Globo". Una volta ottenuto il progetto definitivo l’Amministrazione conta di organizzare un incontro pubblico con i tecnici Anas.

I lavori di realizzazione delle tre rotatorie, oggetto di numerosi incontri e sopralluoghi nei mesi scorsi, avranno una durata stimata in 24 mesi dalla data di apertura dei cantieri. Un’opera che In attesa del via libera del progetto, che riguarda enti diversi, nei mesi scorsi sono stati sostituiti i tre impianti semaforici in modo da ottimizzare i tempi di attesa con nuove centraline, e quindi di sosta, in prossimità degli impianti.

Previste inoltre la pulizia e sistemazione delle aree adiacenti alla Statale 72 Rimini-San Marino. In questa direzione Cerasolo sarà oggetto di un sopralluogo congiunto tra Anas e Comune già programmato per i prossimi giorni.