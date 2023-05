Coronation Day: i Capitani Reggenti prendono posto a Westminster

I Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini hanno raggiunto Church House, insieme a Reali e capi di Stato, in attesa di prendere posto all'interno della Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione di Carlo III. Sono accompagnati dal Console di San Marino nel Regno Unito, Maurizio Bragagni, e dal Capo del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti.

La cerimonia partirà alle 10.40 ora locale, quando Carlo e Camilla lasceranno Buckingham Palace diretti all'Abbazia di Westminster, nella quale i dignitari invitati stanno affluendo per assistere all'incoronazione di Carlo III.

Intanto il leader del gruppo antimonarchico britannico Republic, Graham Smith, è stato arrestato nel centro di Londra, dove aveva inscenato una protesta lungo il tragitto della processione per l'incoronazione di Carlo III. Con lui sono stati arrestati altri cinque manifestanti, che si sono presentati in tuta gialla con un bandierone giallo con la scritta "Not My King" (non il mio re).