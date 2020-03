Coronavirus: 14 nuovi casi, nessuna emergenza posti letto, 10 in isolamento al Colore del Grano

Gabriele Rinaldi, dirigente Authority sanitaria, ancora dall'Iss per aggiornare sulla situazione sanitaria. I casi positivi sono 60, due decessi quelli già registrati; 14 nuovi casi, 38 ricoverati presso Ospedale: 10 femmine e 28 maschi, 6 ricoveri in terapia intensiva; 32 ricoveri in degenza ordinaria, 9 femmine e 23 maschi; 25 isolamenti a domicilio, 13 donne e 12 uomini. Di questi dieci in isolamento al Colore del Grano. 9 sono in una situazione stabile, solo un solo paziente in fase di valutazione. Tre pazienti dimessi dalla terapia intensiva in altri reparti di degenza.

I tamponi finora fatti 111 di cui 3 ripetuti: 62 positivi, 38 negativi e 11 in attesa. Le quarantene sono 176 di cui 119 terminate e 33 attive. "Ringraziamo le persone per accessi laboratorio analisi - dice Rinaldi - gli accessi sono 50 mentre erano 200 prima della richiesta di selezionare. Una risposta positiva".

Le condizioni dei pazienti in ricoverati in terapia intensiva sono stazionarie, hanno bisogno del supporto delle funzioni vitali. "Non c'è una emergenza posti letto. In fase di realizzazione la semi intensiva, in geriatria identificati ha 11 posti letto liberi", prosegue. Limiteremo gli ingressi in Ospedale. Da domani alcuni accessi potrebbero essere bloccati e spostati per sicurezza.

La Fiorina da ieri ha limitato accessi ai parenti degli ospiti nella casa di risposo. Il personale rispetta le regole, se necessità particolari degli ospiti il parente sarà contattato direttamente.

In conferenza stampa anche la responsabile Comunicazione dell'Iss, Stefania Stefanelli: da ieri i cittadini si sono organizzati per avviare raccolte fondi, lodevolissime, dice: "Necessario che chi dona senta di aver fatto qualcosa di utile. Non possiamo che registrare con piacere questi gesti di vicinanza che sapremo rivolgere a qualcosa di importante. Iniziative che canalizzeremo e rendiconteremo tutte, per informare la cittadinanza".