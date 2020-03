Coronavirus: 17 nuovi casi a San Marino. Rinaldi: "rimanete a casa, soprattutto se siete anziani"

Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore a San Marino, ma Gabriele Rinaldi, prima di divulgare nel dettaglio i numeri, ha ribadito con forza l'appello a stare a casa. Per tutti, ma soprattutto per le persone più anziane recalcitranti che continuano a non assumersi la responsabilità di restare al domicilio favorendo così la diffusione del virus che contagia anche i bambini.

Con l'Ufficio Urp – ha detto – si è ragionato sulla possibilità di utilizzare dei droni per controllare, anche se la decisione al momento non è stata assunta. Dunque non si aggrava il bilancio dei lutti da Covid 19 a San Marino che resta fermo a 14, mentre ci sono 17 nuovi pazienti positivi al tampone. Un numero, ha precisato Rinaldi, che risente anche della tempistica non sempre omogenea con cui si ottengono i risultati ai test. 126, ad ogni modo i casi totali, di cui 62 trattati in ospedale e 12 di questi – 3 più di ieri – in terapia intensiva.

Rinaldi ha ricordato che dal 14 marzo, quindi in pochi giorni, sono state dimessi dall'ospedale e portati al proprio domicilio in isolamento ben 39 pazienti a cui vanno aggiunti i 4 completamente guariti. Il Direttore dell'authority oggi ha voluto elogiare la logistica, che supporta i sanitari in prima linea e quindi il settore farmaceutico, la reception dell'ospedale, gli addetti dell'ufficio tecnico, il personale che lavora in cucina.

Il Commissario Straordinario Arlotti ha dichiarato che l'obiettivo è curare tutte le persone che ne hanno diritto ricordando il dispositivo messo in atto per fronteggiare l'emergenza ottenendo risultati migliori rispetto ad altre organizzazioni sanitarie più robuste. “Non ho mai visto un virus – ha commentato l'infettivologo - riempire le terapie intensive come succede per questa infezione”. Oggi intanto sono arrivati a San Marino tre dispositivi per la respirazione assistita messi a disposizione dalla protezione civile italiana così come oltre 20mila mascherine chirurgiche che verranno distribuite nelle farmacie in maniera razionata.





Nel video le interviste a Rinaldi e Arlotti.

Vai al comunicato stampa del gruppo di coordinamento.













