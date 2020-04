Coronavirus: 2 nuovi decessi a San Marino. Si attende l'esito di 48 tamponi effettuati tra il 30 e il 31 marzo

Dati sulla diffusione del Covid-19 a San Marino

Come annunciato, oggi – 1 aprile, giorno di festa nazionale –, non si è tenuta la consueta conferenza stampa del Gruppo di Coordinamento. Le Autorità sanitarie, del resto, si sarebbero trovate nell'oggettiva impossibilità di effettuare un approfondimento o un'analisi di trend; poiché si attende ancora l'esito dei 48 tamponi effettuati fra il 30 ed il 31 marzo. Parlare di 0 nuove positività, oggi, non avrebbe insomma alcun senso; così come non è stato possibile accertare eventuali guarigioni. Da registrare invece due decessi, nelle ultime 24 ore: un 68enne ed un 85enne venuti a mancare nella giornata di ieri. Ai loro familiari, parenti ed amici, i sentimenti di cordoglio espressi dal Gruppo per l'Emergenza, anche a nome del Congresso di Stato. Sale dunque a 28 il numero complessivo delle morti correlate al coronavirus. 195, attualmente, i casi positivi; di cui 50 ricoverati all'Ospedale. Ieri erano 53. 3 persone, quindi, sono state dimesse, essendo migliorato il quadro clinico, e aspetteranno la guarigione in isolamento presso il proprio domicilio. Sale, infine, il numero delle quarantene in corso: passate da 449 a 456. In 38 casi si tratta di personale sanitario. 697, invece, quelle terminate.

