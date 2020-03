Coronavirus: 30 persone denunciate a San Marino

Sempre più intensi i controlli di Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile per fermare l'emergenza coronavirus. Ad oggi: 1129 persone controllate, 200 autocertificazioni e 30 le persone denunciate ai sensi dell'Art. 259 del codice penale.

“Rammarica dover constatare – si legge nel comunicato stampa congiunto – che alcuni individui non abbiano ancora compreso la criticità del momento”. Dall'inizio dell'epidemia ad oggi sono stati 1438 i cittadini in quarantena controllati, 23 i controlli a domicilio e 119 gli accertamenti nelle attività economiche.Complessivamente 5933 le chiamate arrivate alla Centrale Operativa Interforze. A questa vanno aggiunte anche svariate attività di sostegno e aiuto alle persone in maggiore difficoltà. Le pattuglie dei corpi di polizia hanno inoltre già iniziato a divulgare in territorio messaggi, tramite altoparlanti, per sensibilizzare la cittadinanza e ricordare di uscire di casa il meno possibile.

Le forze dell'ordine ringraziano i cittadini che con grande senso di responsabilità fanno la loro parte sacrificando le attività ordinarie. “Con l'impegno di tutti – scrivono - ci auguriamo che presto la comunità possa riprendere la normale vita quotidiana”.