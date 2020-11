Coronavirus: 44 nuovi positivi a San Marino. Riattivato il servizio INFO Covid Fermo il dato relativo ai ricoveri: 14

44 nuovi positivi a San Marino su 280 tamponi effettuati. 15,71% la percentuale dei positivi e testati, indicatore considerato il più importante ai fini di un'analisi sull'andamento dell'epidemia, ma che in una realtà piccola come la Repubblica di San Marino è strumento troppo oscillante- come si vede nel grafico- nell'ottica di una reale lettura dei numeri. I dati aggiornati alla mezzanotte e resi noti dall'Istituto di Sicurezza Sociale evidenziano una curva del contagio in rialzo; tuttavia è da evidenziare, rispetto al l'ultimo bollettino, anche il numero dei guariti: 17. Alla luce di tutto questo quindi a San Marino gli attualmente positivi attivi sono 318. Fermo il dato relativo ai ricoveri, che restano 14: 11 si trovano nel reparto Covid e in stanza di isolamento in Medicina e 3 in Terapia Intensiva.

Da lunedì verrà ri-attivato il servizio telefonico INFO Covid al numero 0549 994001. A rispondere saranno un team di medici sammarinesi in pensione che fino a pochi anni fa hanno fatto parte degli organici dell’ISS. Sanzio Castelli, Dario Manzaroli, Salvatore Monaldini, Tiziano Bugli, Marino Moretti, Sebastiano Bastianelli, Giovanni Iwanejko, Giuliano Giardi e Patrizia Stefanelli hanno deciso di mettersi a disposizione gratuitamente per l’ISS. Grazie all’impegno dei nuovi medici volontari, il servizio è stato potenziato negli orari di apertura e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Attivata anche una casella di posta elettronica: info.covid@iss.sm alla quale sarà possibile inviare messaggi e richiedere informazioni dove saranno gli stessi medici a rispondere.



