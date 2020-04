Coronavirus, 5 morti a Rimini, contenuto il numero dei nuovi contagi

Cinque decessi e 13 nuovi casi: questo è il dato di oggi sul coronavirus nella provincia di Rimini. Si contano 88 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Per quanto riguarda il dato odierno rispetto i nuovi contagiati, 2 pazienti sono maschi e 11 femmine; 3 sono ricoverati in ospedale e gli altri 10 sono seguiti al proprio domicilio in isolamento. Rispetto ai decessi 2 pazienti di sesso maschile di 80 e 89 anni e 3 di sesso femminile di 75, 89 e 91 anni.

Per quel che riguarda la Regione Emilia-Romagna sono 22.560 i casi di positività al Coronavirus, 376 in più rispetto a ieri. Aumentano le guarigioni: 350 le nuove registrate oggi. I test effettuati hanno raggiunto quota 124.916, 3.696 in più rispetto a ieri. Complessivamente, 9.204 persone sono in isolamento a casa, 289 i pazienti in terapia intensiva: 7 in meno di ieri e diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-68). Le persone complessivamente guarite salgono a 5.985 (+350). Si registrano infine 58 nuovi decessi.