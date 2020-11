COVID-19 Coronavirus: 8 nuovi casi a San Marino, stabile la crescita dei contagi in Italia Sul Titano registrato un nuovo ricovero nel reparto di medicina ma anche una dimissione, il totale dei pazienti seguiti in ospedale resta quindi 6

Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a San Marino. 8 anche le nuove guarigioni facendo restare il totale dei positivi a 222.

Nei reparti di isolamento in medicina dell'Ospedale di Stato un nuovo ricovero ma allo stesso tempo anche una dimissione facendo restare il totale dei pazienti seguiti in ospedale a 6 di cui: 2 in terapia intensiva, 3 in medicina e 1 minore nel reparto di pediatria le cui indicazioni cliniche al ricovero però non sono attribuibili all’infezione da coronavirus. Superati i 1000 casi totali registrati. Dato che comprende anche i frontalieri. La Protezione Civile di San Marino comunica di aver ricevuto, da parte del corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta, una tenda pneumatica che sarà utilizzata per le esigenze dettate dall'emergenza sanitaria.

Stabile la crescita dei contagi in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 30.550 nuovi casi, circa 2mila più di ieri ma con circa 29mila tamponi in più di martedì (211.831). Stabile anche l'incremento delle vittime, 352 in un giorno (39.764). Sono 67 i nuovi ricoveri nelle terapie intensive (2.292) mentre i guariti e dimessi sono 5.103 (307.378). Il rapporto positivi/tamponi è ancora in calo, due punti in meno rispetto a lunedì: su cento tamponi, 14,4 risultano positivi. In Emilia Romagna 1.758 positivi di cui 898 asintomatici su 18.400 tamponi. Otto in più i ricoveri in terapia intensiva e 118 le guarigioni. Si registrano anche 12 decessi, ma nessuno a Rimini, dove i nuovi casi sono 135.

A livello globale la scorsa settimana segnalati oltre 3,3 milioni di contagi, la metà in Europa. In Ungheria pieni poteri a al Premier Orban a causa del rapido aggravarsi dell'epidemia

