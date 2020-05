Coronavirus a San Marino: 1 positivo su 79 tamponi e 23 guariti

Continua il trend positivo dell'andamento dell'infezione. Infatti, stando al Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie, ieri c'è stato solo 1 nuovo positivo su 79 tamponi refertati e 23 guariti. Tra le persone positive, 4 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui: 1 in Terapia Intensiva e Semintensiva; 3 nella degenza di Isolamento. Sono invece 281 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.



I casi COVID-19 registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 671. Di questi casi, attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 285, i deceduti 42; i guariti 344.



Quarantene: totale 2.062, di cui: 362 le quarantene domiciliari attive sui contatti stretti (321 laici, 33 sanitari, 8 Forze dell’Ordine); 1.700 le quarantene terminate. Tamponi: il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia è di 4.382. Sono 79 i tamponi refertati nella giornata di ieri. I test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato sono 9.926.

Finora dal programma di screening sierologico sui lavoratori nelle aziende sammarinesi sono stati individuati 16 lavoratori frontalieri.