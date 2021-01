CORONAVIRUS Coronavirus a San Marino: 10 nuovi positivi. Aumentano i ricoveri 5 pazienti vengono dal Casale La Fiorina

Coronavirus a San Marino: 10 nuovi positivi. Aumentano i ricoveri.

Sono 10 i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati a San Marino nelle ultime 24 ore a fronte di 229 tamponi effettuati. I casi attivi in Repubblica sono 258 (133 femmine e 125 maschi). Di questi 238 persone sono seguite al domicilio, mentre 20, 4 in più di ieri dunque, si trovano ricoverate presso l'Ospedale di Stato. Di queste, 11 si trovano nel Reparto Covid e 9 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono 3 pazienti non Covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio). Non cambia la pressione sul reparto stabile da ieri al 75%. Sono 25 i guariti dal virus rispetto a ieri. Nessun nuovo decesso.

Per quanto concerne la RSA alla Fiorina, sono 5 in totale gli ospiti positivi al nuovo coronavirus ricoverati in Ospedale.

