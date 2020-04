Coronavirus a San Marino: 12 nuovi positivi su 64 tamponi e 1 guarito

Sono 12 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, rapportati all'esito di 64 tamponi refertati ieri. Questo l'aggiornamento del Gruppo di Coordinamento per l' emergenza coronavirus. Nessun deceduto e un nuovo guarito che porta il totale a 64. I casi COVID-19, cioè positivi a test molecolare, dall'inizio della infezione ad oggi salgono a 513. Quelli positivi in osservazione sanitaria sono 409. Tra le persone positive, 16 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui: 4 in Rianimazione (2 femmine e 2 maschi); 12 nelle degenze di isolamento, suddivisi equamente tra uomini e donne. Sono invece 393 le persone positive al tampone, in isolamento al proprio domicilio: 206 femmine e 187 maschi.

Nel consueto bollettino salgono a 125 i dimessi dall’Ospedale Per quanto riguarda le quarantene sono: 678 le quarantene domiciliari sui contatti stretti, di cui 54 sanitari, 12 Forze dell’Ordine; 1.034 le quarantene terminate, 1.7012 quelle attive.

Il totale dei tamponi effettuati è di 1.993