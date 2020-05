Coronavirus: a San Marino 13 guariti e nessun nuovo caso, due decessi a Rimini

Continua ad aumentare il numero delle persone che hanno sconfitto il Coronavirus in Repubblica, in una giornata, quella di oggi, caratterizzata da dati positivi. Sono infatti 13 i guariti delle ultime 24 ore. In parallelo non è stato registrato alcun nuovo caso, su 84 tamponi refertati, e nessuno è deceduto. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Ne sono quattro, di cui uno in terapia intensiva e semintensiva e tre nella degenza di isolamento.

Tornando ai dati generali, sono 272 le persone al momento positive e in osservazione. Sul fronte delle quarantene, 345 sono quelle attive. Più di 400 i test sierologici effettuati nel laboratorio analisi dell'ospedale in una sola giornata

Anche in Emilia-Romagna dati confortanti per quanto riguarda i guariti: ne sono 300 in più (11 nel Riminese). 20, invece, sono i nuovi positivi, di cui due asintomatici in Provincia. Ma allo stesso tempo cinque persone sono decedute, due delle quali nel Riminese. Avevano 85 e 91 anni. Da domani in Emilia-Romagna, con la nuova ordinanza del presidente Bonaccini, potranno riaprire centri termali e benessere, sulla base delle linee guida. E dal 3 giugno riaprono i confini regionali.